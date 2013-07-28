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القبض على 6 من المتهمين بإثارة الشغب الجمعة الماضية في الأقصر

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القبض على 6 من المتهمين بإثارة الشغب الجمعة الماضية في الأقصر القبض على 6 من المتهمين بإثارة الشغب الجمعة الماضية في الأقصر

كتب : محمد عبداللطيف الصغير منذ 2 دقيقة

تمكنت أجهزة الأمن بالأقصر من ضبط ستة متهمين بإثارة الشغب في اشتباكات، الجمعة الماضية التي شهدها شارعي صلاح الدين والتليفزيون وأصيب خلالها 16 شخصًا وأحرقت ثلاث سيارات.

وأصدرت مديرية أمن الأقصر بيانا أكدت خلاله أن أجهزة الأمن ضبطت عددًا من المتهمين بإثارة الشغب بالأقصر، وهم: عبدالعال عبدالصبور عبدالعال، وعلاء أحمد الصادق، وعيسى محمد مصطفى سيد "مقيمين بدائرة مركز إسنا"، وحساني حسين أمين حسن، ومقيم شارع النزهة، دائرة قسم الأقصر، وأحمد حسن محمد أيوب مصابا بجرح طعني نافذ بالصدر، ومحمد جمال، مصابا بجرح رضي بالرأس والمقيمان بدائرة مركز ارمنت وتم نقلهم لمستشفى الأقصر الدولي. تحرر محضر بذلك، وتم إخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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