القبض على مؤذن بالأوقاف متهم بالاتجار في العملة بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، القبض على مؤذن في الأوقاف، يقيم بدائرة قسم جرجا، جنوب المحافظة للاتجار في النقد الأجنبي، من خلال تجميعه مدخرات المصريين العاملين بالخارج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "إدارة جنوب الصعيد" بالقبض على "محمد. ف. م" 45 عامًا، مؤذن بالأوقاف، "إجازة بدون راتب" ويقيم شيخ العرب بندر جرجا للاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالمخالفة لقوانين النقد المعمول بها في البلاد.

وقيد المحضر برقم 2280 إداري قسم جرجا لسنة 2017.