"الأموال العامة": تعطيل العبارات بين سوهاج وأسيوط أهدر 5 ملايين جنيه

سوهاج – عمار عبدالواحد:

كشفت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، اليوم الجمعة، إهدار ما يزيد عن 5 ملايين جنيه من المال العام من خلال عدم تشغيل العبارات النهرية بين محافظتي أسيوط وسوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، مذكرة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما مفادها قيام المسئولين بإدارة العبارات النهرية بالإضرار بالمال العام وإهداره، عن طريق تعطيل العمل بالعبارات النهرية ما بين محافظتي أسيوط وسوهاج منذ عام 2013 وحتى الآن وحجم المال المهدر يتجاوز خمسة ملايين جنيه.

وجرى تشكيل لجنة فنية لفحص ما جاء بالمذكرة والتي انتهت إلى وجود تلاعب في بيان الإيرادات والمصروفات المعدة بمعرفة إدارة العبارات النهرية بمحافظة أسيوط، وتوصلت إلى وجود مخالفات مالية جسيمة.

وأضافت التحريات السرية التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية أنه يتم تسيير عدد "2" عبارة "العارف"، و"القدس"، وأنه تم تعطيل العبارتين عن العمل وتم إصلاح كل واحدة منهما بمصاريف إصلاح تجاوزت مليون و500 ألف جنيه، ثم تعطيلها عقب أسبوع واحد من إصلاحهما، وتم تسهيل الاستيلاء على المال العام في تلك الواقعة.

وأضافت التحريات أن المسؤول عن تلك المخالفات "ب. ع. ع" مدير إدارة العبارات النهرية بأسيوط، وتأكد ذلك بسؤال "رشا. ع. ع" مدير إدارة التنمية والمشروعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طما.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 4564 إداري مركز طما لسنة 2017.