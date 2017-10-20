وصول رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني من روسيا

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي صباح الْيَوْمَ الجمعة، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قادما على رأس وفد رفيع المستوى من روسيا؛ عقب المشاركة في اجتماع الدورة الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت بمدينة سانت بطرسبرج الروسية .

وصرحت مصادر بالمطار، أنه تم إنهاء إجراءات وصول رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له من استراحة كبار الزوار.

يذكر أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ألقى كلمة أمام الاتحاد البرلماني الدولي، تناول خلالها رؤية مصر في القضايا المطروحة، بالإضافة لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ لبحث آخر التطورات وتعزيز سبل دعم التعاون بين القاهرة وموسكو.