7طرق عليك فعلها مع مديرك كثير الضحك والنكت "البايخة"
7طرق عليك فعلها مع مديرك كثير الضحك والنكت "البايخة"
10:00 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017
7طرق عليك فعلها مع مديرك كثير الضحك والنكت "البايخ
كتبت-هدير غيث:
قال حسام علي صالح، استشاري التنمية البشرية، لـ "مصراوي"، إن هناك بعض الطرق عليك اتباعها مع مديرك كثير الضحك والنكت البايخة، وهي:
1-التفاعل معه بالضحك في بداية الأمر.
2-عند إطلاق الكثير من النكت البايخة، عدم التفاعل معه بالضحك، وإعطاء تعبير على الوجه بعدم تقبل هذه النكت.
3-إذا كان عدد من الزملاء في مكان واحد، وقال المدير نكت بايخة، قُم بالنظر لصديقك، فيشعر بالخجل، ولا يُفضل تكرارها.
4-التركيز في أداء المهام الوظيفية، وتحقيق اهداف العمل.
5-التعامل معه في شكل عملي، والضحك في الحد المسموح به، وعدم المبالغة فيه.
6-الحرص على زيادة الإنتاج في العمل، لتجنب التعرض لمضايقاته.
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