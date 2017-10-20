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الجيش الإسرائيلي يقبض على 7 فلسطينيين مطلوبين بالضفة الغربية

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مصراوي Masrawy

الجيش الإسرائيلي يقبض على 7 فلسطينيين مطلوبين بالضفة الغربية

09:55 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017

الجيش الإسرائيلي يقبض على 7 فلسطينيين مطلوبين بالضفة الغربية

القوات الإسرائيلية

تل ابيب- (د ب أ):
ألقت القوات الإسرائيلية القبض على سبعة فلسطينيين مطلوبين فى الضفة الغربية ليلة أمس الخميس فى عملية مشتركة قام بها الجيش الإسرائيلى وجهاز الأمن (شين بيت) وقوات شرطة الحدود وقوات الشرطة.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" في موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة أنه ام احتجاز ستة من المقبوض عليهم للاشتباه فى تورطهم فى انشطة "إرهابية" محلية وفى مظاهرات عنيفة ضد قوات الأمن والمدنيين.

وتم نقل المشتبه فيهم للاستجواب.

يشار إلى أن قوات إسرائيلية تقوم بصورة شبه يومية باقتحام مناطق الضفة الغربية للقبض على فلسطينيين بزعم انهم مطلوبون لأجهزة الأمن أو للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة أعمال شغب .

ووفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ، هناك 6500 "أسير" فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، بينهم 57 امرأة و300 طفل.

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