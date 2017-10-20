الدفاع الروسية: 92% من الأراضي السورية تم تحريرها من تنظيم "داعش"

موسكو- أ ش أ:

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن نحو 92.6% من الأراضي السورية قد تحررت من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - "تم تحرير 92.6% من الأراضي السورية من قبضة الإرهابيين ".

وأضافت: خبراء إزالة الألغام الروس قاموا في الأسبوع الماضي بتطهير أكثر من 200 هكتار من الأراضي في مدينة دير الزور وأبطلوا مفعول أكثر من 6800 عبوة ناسفة.