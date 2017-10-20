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الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 29

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 29 الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 29

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية اليوم الجمعة، مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهى خفيفة معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، أما حالة الرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 21 29

وسط الدلتا 21 29

الإسكندرية 18 26

بلطيم 18 26

مرسى مطروح 16 25

السلوم 16 25

سيوة 15 28

بورسعيد 23 27

دمياط 22 27

العريش 17 28

رفح 16 27

الإسماعيلية 17 30

السويس 18 30

رأس سدر 19 30

نخل 15 28

نويبع 23 29

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طابا 17 29

كاترين 13 23

الطور 21 28

شرم الشيخ 22 31

الغردقة 21 31

مرسى علم 22 29

الفيوم 18 30

بنى سويف 18 30

المنيا 18 30

أسيوط 17 31

سوهاج 17 32

قنا 18 33

الأقصر 18 33

أسوان 20 34

أبو سمبل 18 33

الوادى الجديد 16 31

شلاتين 21 31

أبو رماد 22 30

رأس حدربة 22 29

حلايب 23 29

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