هولندا تدين بناء وحدات استيطانية إسرائيلية جديدة بالضفة الغربية

امستردام- أ ش أ:

أدانت هولندا قرار إسرائيل ببناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

واعتبر وزير الخارجية الهولندي، بيرت كوندرز، - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - أن إسرائيل من خلال قرارها هذا، أثارت علامات استفهام حول كيفية تفكيرها بمفهوم السلام.

وأكد أن قرار إسرائيل، لن يكون له أي إسهام في حل الدولتين، مشددا على أن تل أبيب، من خلال موقفها هذا، تضع المصالحة مع الفلسطينيين، في وضع حرج.

وكانت إسرائيل قد وافقت - الأربعاء الماضي - على بناء 1323 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، ما يرفع عدد الوحدات السكنية التي تم المصادقة عليها خلال هذا الأسبوع إلى 2646 وحدة، وفق حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان.