حضر جنازتها «الزعيم» فقط وتغير صوتها بسبب «الشاي».. محطات في حياة «الكتعة»

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اشتهرت بدور "أمنا الغولة" و "الكاتعة" كما كان يسميها أطفال فيلم "العفاريت"، لكن كان لها عدة أدوار كوميدية أضحكت الجمهور، فكان أبرزها دور "نظلة"، في فيلم "الشقة من حق الزوجة"، ودور "أم جمالات" وهي تحاول إغراء سيد زيان "عبده منشار"، في فيلم السيد قشطة إنتاج 1985، إنها الفنانة القديرة نعيمة الصغير.

وُلدت نعيمة الصغير في يوم 25 ديسمبر 1931 في محافظة الإسكندرية، واسمها الحقيقي هو "نعيمة عبد المجيد عبد الجواد"، فيما يرجع اسمها "الصغير" إلى زوجها الفنان محمد الصغير، والتى بدأت معه مشوارها الفني كمونولجست مع زوجها، وكانا ينتقلان بين "الكازينوهات والكابريهات" إلى أن استقرا بفرقة "إبراهيم حمودة".

اكتشفها الفنان الكبير حسين الإمام، في أحدى جولاته بشواطئ الإسكندرية واقتنع بموهبتها واختارها لتقف أمام فاتن حمامة وثريا حلمي وفاخر فاخر في رائعته "اليتيمتين".

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أهم ما كان يميزها صوتها الذي كان جميلًا وناعمًا لدرجة أنها كانت تحلم في بداية حياتها الفنية بأن تكون مطربة، ولكن صوتها تأثر بعد حادثة تعرضت لها وهي أن أحد زميلاتها دست لها مادة في كوب الشاي ليؤثر على أحبالها الصوتية ويجعله أجش وذلك بدافع الغيرة.

عملت "نعيمة"، موديلًا أو فتاة إعلانات لعدد من السلع الغذائية، أبرزها كان إعلان لبسكوت "الشمعدان"، وإعلان لـ"مرقة كوين"، وظهرت في الإعلان وهي تنصح الجمهور باستخدام مرقة الدجاج، قائلة: "أنا مش تخينة مع شوربة كوين".

استولت السينما على كل حياتها، وكان تركيزها الأكبر في السينما، وقدمت حوالي 185 شخصية بالسينما من عام 1948 حتى عام1991.

انتهي مشوارها الفني الذي استمر أكثر من 40 عامًا، وتوفيت في 20 أكتوبر سنة 1991، عن عمر يناهز 83 عامًا، ولم يحضر جنازتها سوى الزعيم عادل إمام.