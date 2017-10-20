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مقتل 8 جراء انهيار مبنى بموقف حافلات في الهند

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مصراوي Masrawy

مقتل 8 جراء انهيار مبنى بموقف حافلات في الهند

09:06 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017

مقتل 8 جراء انهيار مبنى بموقف حافلات في الهند

مقتل 8 جراء انهيار مبنى بموقف حافلات في الهند - أ

نيودلهي- (د ب أ):

انهار مبنى في موقف للحافلات تديره بجنوب الهند اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.

وذكر وزير النقل بالولاية، إم آر فيجايباسكار، أن عددا من عمال النقل كانوا ينامون بموقف الحافلات في بورايار في منطقة ناجاباتينام بولاية تاميل نادو عندما انهار المبنى في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

ونقلت صحيفة "هندو" المحلية عن الشرطة أن سبعة أشخاص من الذين لاقوا حتفهم سائقون، وأن القتلى جميعهم رجال وكان من المقرر أن يباشروا أعمالهم في الخدمة الصباحية.

وقالت الصحيفة إن المبنى الذي يزيد عمره على 60 عاما كان متصدعا وفي حاجة إلى ترميم. ويقال إن السقف انهار علاوة على بعض الجدران بينما كان الرجال نائمين.

ويعد هذا ثاني حادث من نوعه في تاميل نادو في الشهور الأخيرة. وقد انهار سقف محطة للحافلات فى سومانور بضواحي كويمباتور يوم 7 سبتمبر مما أسفر عن مقتل 15 شخصا. وتردد أن السطح تصدع بسبب هطول أمطار غزيرة قبل أن ينهار فجأة.

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