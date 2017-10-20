رئيس الوزراء: القررات الاقتصادية كانت «حتمية».. والأهم مصلحة المواطن

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن القررات الاقتصادية التي تم اتخاذها كانت «حتمية»، لافتًا إلى أنها لاقت عدم قبول من قِبل المواطنين، نظرًا لما لها من آثار على معدل التضخم وارتفاع الأسعار.

وأضاف إسماعيل، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، الخميس، أن «القرارات كان لابد منها، لا يمكن إحداث تغيير بغير اتخاذ قرارات قادرة أن تُحدث هذا التغيير، العمل بشكل طبيعي لن يُحدث طفرات، ولن يحل المشاكل».

وتابع: «لم يكن هناك أي بدائل عن القرارات التي اتُخذت، ولو كان هناك بدائل لتعاملنا معاها، اختارنا الحل الصعب، الحل المنطقي، الحل الذي يحل المشكلة ولا يُرحلها، ولا يجعلها أكبر لمن يأتي بعدنا، حاولنا أن نحل المشاكل بشكل جذري».

شاهد أيضا

وشدد رئيس الوزراء: «كان لدينا الشجاعة على اتخاذ هذه القرارات رغم خسائرنا في الشارع، والأهم هو مصلحة مصر ومصلحة المواطن، القرار لم يكن له هدف إلا المحافظة على الوطن، ولا يجب أن نحكم على هذه القرارات على المدى القصير، بصوا للمستقبل».

وأكد إسماعيل: «اتخذنا القرارات لمستقبل مصر، وراضٍ تمامًا عن اتخاذ هذه القرارات، وإن شاء الله ستؤتي ثمارها، والمواطن المصري سيرى ذلك».