تغييرات في امتحانات 3 مواد بالثانوية العامة هذا العام

القاهرة- أ ش أ:

اهتمت الصحف الصادرة اليوم الجمعة بالأحداث المحلية، وعلمت جريدة "الجمهورية" بأنه تم إصدار التعليمات للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بإعادة النظر في معايير وضع امتحانات الثانوية العامة في مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء لتفادي المشاكل التي تظهر سنويا خاصة بعد انتحار بعض الطلاب العام الماضي.

وعلمت "الجمهورية" أن أسئلة المواد الثلاثة هذا العام سوف تعتمد على الفهم والتحليل بنسب مقبولة بجانب الاعتماد على الكتاب المدرسي في المقام الأول وما يتم شرحه داخل الفصول والبعد عن تحدي الطلاب ووضع أسئلة تعقيدية معقدة للطلاب يصعب حلها.. إضافة إلى تسهيل إجراءات تصحيح ورصد الدرجات بما يتناسب والإجابة الصحيحة التي يدونها الطلاب بصرف النظر عن مطابقتها لنموذج الإجابة.

وقال الدكتور يسري ساويرس مستشار العلوم بوزارة التربية والتعليم إن معايير ومواصفات الورقة الامتحانية الخاصة بمواد الفيزياء والكيمياء والأحياء قيد التقييم كل عام بالمشاركة مع العديد من الخبراء بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ويراعي فيها دائما العديد من المعايير مثل عدد الأسئلة ومناسبتها لوقت الامتحان ونسب المستويات المعرفية المختلفة داخل الورقة الامتحانية ونسب الأسئلة الخاصة بالطلاب المتميزين وغيرها من المعايير الأخرى التي تصب في مصلحة الطلاب.

فيما أبرزت الأهرام تأكيد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة أن الموازنة العامة للدولة غير مسئولة عن تأخر صرف العلاوة الاستثنائية والعلاوة الدورية المقرر صرفها مع راتب يوليو الماضي للعاملين في الجهات غير المدرجة في باب الأجور بالموازنة العامة للدولة وهي الجهات ذات الطبيعة الخاصة ومنها المؤسسات الصحفية القومية.

وأشار إلى أنه وفقا لقواعد صرف العلاوة التي تنص على ضرورة صرف هذه العلاوات في موعدها دون تأخير، على أن توافي وزارة المالية قبل آخر يناير 2018 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز مخصصاتها من الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين»، بعد استنفاد أي وفورات مالية قد تكون حققتها بما لا يجاوز قيمة العلاوات.

وأضاف أن على هذه المؤسسات طبقا للقانون أن تقوم بتمويل قيمة هذه العلاوات ذاتيا من موازناتها الخاصة إلا أنه في حالة عدم قدرة هذه الجهات على توفير التمويل اللازم لهذه العلاوات تلجأ للموازنة العامة للدولة لتدبيرها.