ضبط صاحب محطة وقود قبل بيعه كمية من السولار والبنزين في السوق السوداء بقنا

قنا- أ ش أ:

تمكن ضباط مباحث التموين بمحافظة قنا اليوم من ضبط صاحب محطة وقود بمركز قوص قبل بيعه ٤١٩٤ لترا من السولار و٣١٣٨ لترا من بنزين ٨٠ وضبط صاحب محل بقالة بحوزته كمية من السلع الغذائية منتهية الصلاحية و ٢٧ قضية تموينية أخري متنوعة.

وكان مدير أمن قنا قد تلقي إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط صاحب محطة وقود التعاون بمركز قوص يدعى " محمد.ص.م.م" ٤٠ عاما لتجميعه ٤١٩٤ لترا من السولار و٣١٣٨ لترا من بنزين ٨٠ بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء بدائرة المركز وضبط صاحب محل بقالة يدعى " علي.ع.د.أ" ٤٣ عاما وبحوزته كميات من " المشاركات واللبن والمربي والبسبوسة والفراخ المجمدة" منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط آخر يدعى " أحمد.ع.ا" وبحوزته ١٠٠ علبة تونة بدون فواتير علاوة على ضبط ٢٧ قضية تموينية متنوعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين فيما تولت النيابة العامة التحقيق.