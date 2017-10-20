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نواب ولاية فيكتوريا الأسترالية يوافقون على مشروع قانون "القتل الرحيم"

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مصراوي Masrawy

نواب ولاية فيكتوريا الأسترالية يوافقون على مشروع قانون "القتل الرحيم"

06:29 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017

سيدني- (د ب أ):

بعد مناقشات استغرقت 26 ساعة، وافق مجلس نواب ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الجمعة على مشروع قانون للقتل الرحيم.

وبموجب القانون المقترح، سيكون باستطاعة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما ويعانون من مرض عضال ويرجح الأطباء أنه لن يتبق في أعمارهم سوى أقل من 12 شهرا ويعانون من آلام حادة، الحصول على العقاقير الطبية التي تنهي حياتهم.

ووافق مجلس النواب على مشروع القانون بـ 47 صوتا مقابل 37 صوتا.

ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون إلى الغرفة العليا لبرلمان الولاية للتصويت عليه. وفي حال إقراره، سيدخل حيز التنفيذ في 2019.

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