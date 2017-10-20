الحركات الانفصالية الكتالونية تدعو أنصارها إلى سحب أموالهم من البنوك

مدريد- (د ب أ):

دعت الحركات الانفصالية الكتالونية أنصارها إلى سحب أموالهم من البنوك، في الوقت الذي تتحرك فيه أسبانيا نحو تعليق الحكم الذاتي للمنطقة.

ووجهت الجمعية الوطنية الكتالونية وجمعية أومنيوم الثقافية نداء على تويتر إلى المؤيدين، طالبتهم فيه باستهداف أكبر خمسة بنوك في البلاد خلال الفترة من الثامنة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش) وحتى التاسعة صباحا اليوم الجمعة.

وكتبت جمعية أومنيوم الثقافية تقول: "لا تنسوا، إنها أموالكم !".

وتهدف هذه الخطوة بجانب تأييد الانفصال، إلى الاحتجاج على اعتقال زعيمي الحركتين جوردي سانشيز وجوردي كوشارت.

وكتبت الجمعيتان: "حان الوقت لإظهار أن قوتنا تعتمد علينا جميعا وإن حصيلة جميع تحركاتنا الفردية يمكن أن تغير كل شيء".