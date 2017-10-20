أخبار عاجلة

التصريح بدفن شابين توفيا باستنشاق الغاز في شاليه بالسخنة -
نقيب "صيادلة أسيوط" يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
كينيا: مقتل 3 في اشتباكات بين الشرطة ومقاطعين للانتخابات -
الجيش السوري يمهد لهجوم على اخر معاقل داعش -
حاربت العنف ولفتت الأنظار في «الحساب يجمع».. 8 معلومات عن رنا خليل -
أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش -
وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للتوظيف بأسوان السبت المقبل -
الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الحركات الانفصالية الكتالونية تدعو أنصارها إلى سحب أموالهم من البنوك

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الحركات الانفصالية الكتالونية تدعو أنصارها إلى سحب أموالهم من البنوك

05:16 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017

الحركات الانفصالية الكتالونية تدعو أنصارها إلى سحب أموالهم من البنوك

مدريد- (د ب أ):

دعت الحركات الانفصالية الكتالونية أنصارها إلى سحب أموالهم من البنوك، في الوقت الذي تتحرك فيه أسبانيا نحو تعليق الحكم الذاتي للمنطقة.

ووجهت الجمعية الوطنية الكتالونية وجمعية أومنيوم الثقافية نداء على تويتر إلى المؤيدين، طالبتهم فيه باستهداف أكبر خمسة بنوك في البلاد خلال الفترة من الثامنة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش) وحتى التاسعة صباحا اليوم الجمعة.

وكتبت جمعية أومنيوم الثقافية تقول: "لا تنسوا، إنها أموالكم !".

وتهدف هذه الخطوة بجانب تأييد الانفصال، إلى الاحتجاج على اعتقال زعيمي الحركتين جوردي سانشيز وجوردي كوشارت.

وكتبت الجمعيتان: "حان الوقت لإظهار أن قوتنا تعتمد علينا جميعا وإن حصيلة جميع تحركاتنا الفردية يمكن أن تغير كل شيء".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة لانفصال كتالونيا قبل يوم من الاستفتاء

    أخبار

  • تنظيم الدولة الاسلامية يتبنى اعتداءات أسبانيا وروسيا

    أخبار

  • إصابة 48 شخصا جراء تحطم قطار بمدينة برشلونة الاسبانية

    أخبار

  • عودة رئيس أنجولا للبلاد بعد تلقيه العلاج في أسبانيا

    أخبار

إعلان

11fe19b666.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى

تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا"

أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا"

رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني

رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني