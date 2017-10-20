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أحزاب ائتلاف جامايكا في ألمانيا يتفقون على 12 حزمة مفاوضات

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مصراوي Masrawy

أحزاب ائتلاف جامايكا في ألمانيا يتفقون على 12 حزمة مفاوضات

04:46 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017

أحزاب ائتلاف جامايكا في ألمانيا يتفقون على 12 حزمة مفاوضات

 أحزاب ائتلاف جامايكا في ألمانيا يتفقون على 12 حزمة مفاوضات

برلين- (د ب أ):

اتفق الأمناء العامون لأحزاب المسيحيين والخضر والليبراليين في ألمانيا (المعروف باسم ائتلاف جامايكا، نسبة لألوان العلم الجامايكي) أمس الخميس على 12 مجالا من مجالات المفاوضات المركزية الخاصة بتكوين الائتلاف، تمهيدا لعرضها للنقاش الموسع غدا الجمعة بين تلك الأحزاب، وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية أن الأمناء العامين للأحزاب الأربعة (الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ممثلين للمسيحيين، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر ، بألوان الأسود والأخضر والأصفر – علم جامايكا) قد تلقوا تكليفا من رؤساء أحزابهم بالاتفاق على الموضوعات الرئيسية وعلى تسلسلها حسب الأهمية.

وجاء في نهاية الاجتماع أن مفاوضي الأحزاب الاربعة اتفقوا على بعض التعديلات الطفيفة.

ومن المقرر أن تكون هذه الموضوعات غدا الجمعة أساسا لأول لقاء استكشافي مشترك سيضم أكثر من خمسين مفاوضا من هذه الأحزاب.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية أيضا أن أول الموضوعات الهامة هو موضوع المالية، ثم موضوع أوروبا، ويأتي في المرتبة الثالثة موضوعات المناخ والطاقة والبيئة ثم موضوعات اللجوء والهجرة والاندماج.

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مصراوي Masrawy

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