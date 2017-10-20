بسبب كلب.. مصرع شخص وإصابة نجليه في المنصورة​

الدقهلية- رامي القناوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من السيطرة على مشاجرة بشارع محمد فتحي بمدينة المنصورة، بعد مصرع عجوز وإصابة نجليه بطلقات نارية على يد عائلة قبطية بسبب كلب.

تلقي اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من مأمور قسم شرطة اول المنصورة، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بمنطقة محمد فتحي.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة الرائد أبوالعزم فتحي منصور، ومعاونة النقيب أحمد جعفر، إلى مكان البلاغ وتبين مصرع محمد مختار عبد الكريم، 72 سنة، و انفصال رأسه عن جسده نتيجة إصابته بعدة طلقات نارية، وإصابة نجليه "اسلام"، و"علي"، بجروح قطعية فى مختلف أنحاء جسدهما.

وتوصلت التحريات إلى أن خلافا قد وقع بين أبناء الطرف الأول وعائلة بقيادة "محسن.خ"، ونجليه "شادي"، و"صبري"، بسبب كلب يقوم بتربيتة ما تسب فى وقوع مشاجرة أطلق على أثرها الطرف الثانى أعيرة نارية بواسطة فرد خرطوش ما أودي بحياة الأول وإصابة نجليه، ونقلهم إلى مستشفي الطوارئ.

تحرر محضر بالواقعة، وتكثف قوات الأمن من جهودها للقبض على الجناة، وملاحقتهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.