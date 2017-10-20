أخبار عاجلة

التصريح بدفن شابين توفيا باستنشاق الغاز في شاليه بالسخنة -
نقيب "صيادلة أسيوط" يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
كينيا: مقتل 3 في اشتباكات بين الشرطة ومقاطعين للانتخابات -
الجيش السوري يمهد لهجوم على اخر معاقل داعش -
حاربت العنف ولفتت الأنظار في «الحساب يجمع».. 8 معلومات عن رنا خليل -
أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش -
وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للتوظيف بأسوان السبت المقبل -
الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بسبب كلب.. مصرع شخص وإصابة نجليه في المنصورة​

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بسبب كلب.. مصرع شخص وإصابة نجليه في المنصورة​

04:42 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017

بسبب كلب.. مصرع شخص وإصابة نجليه في المنصورة​

الدقهلية- رامي القناوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من السيطرة على مشاجرة بشارع محمد فتحي بمدينة المنصورة، بعد مصرع عجوز وإصابة نجليه بطلقات نارية على يد عائلة قبطية بسبب كلب.

تلقي اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من مأمور قسم شرطة اول المنصورة، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بمنطقة محمد فتحي.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة الرائد أبوالعزم فتحي منصور، ومعاونة النقيب أحمد جعفر، إلى مكان البلاغ وتبين مصرع محمد مختار عبد الكريم، 72 سنة، و انفصال رأسه عن جسده نتيجة إصابته بعدة طلقات نارية، وإصابة نجليه "اسلام"، و"علي"، بجروح قطعية فى مختلف أنحاء جسدهما.

وتوصلت التحريات إلى أن خلافا قد وقع بين أبناء الطرف الأول وعائلة بقيادة "محسن.خ"، ونجليه "شادي"، و"صبري"، بسبب كلب يقوم بتربيتة ما تسب فى وقوع مشاجرة أطلق على أثرها الطرف الثانى أعيرة نارية بواسطة فرد خرطوش ما أودي بحياة الأول وإصابة نجليه، ونقلهم إلى مستشفي الطوارئ.

تحرر محضر بالواقعة، وتكثف قوات الأمن من جهودها للقبض على الجناة، وملاحقتهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • عام واحد لا يكفي.. "أماني" تقتل زوجها بالسُم للعودة إلى "المحلل"

    أخبار

  • والدة ضحية السطو المسلح بليبيا تناشد "الخارجية" لاستعادة جثمانه

    أخبار

  • العثور على سيارة الحماية المدنية المسروقة بالدقهلية

    أخبار

  • بالصور.. طارق حامد يزور مرضى مركز الأورام بالمنصورة

    أخبار

إعلان

e767c7d05f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التصريح بدفن شابين توفيا باستنشاق الغاز في شاليه بالسخنة

التصريح بدفن شابين توفيا باستنشاق الغاز في شاليه بالسخنة

نقيب "صيادلة أسيوط" يوقع استمارة "علشان تبنيها"

نقيب "صيادلة أسيوط" يوقع استمارة "علشان تبنيها"

كينيا: مقتل 3 في اشتباكات بين الشرطة ومقاطعين للانتخابات

كينيا: مقتل 3 في اشتباكات بين الشرطة ومقاطعين للانتخابات

الجيش السوري يمهد لهجوم على اخر معاقل داعش

الجيش السوري يمهد لهجوم على اخر معاقل داعش