شرطة لوس أنجليس تحقق مع واينستين بعد اتهام جديد بالاغتصاب

لوس أنجليس- (د ب أ):

تحقق إدارة شرطة لوس أنجليس مع منتج هوليوود، هارفي واينستين، بعدما اتهمته امرأة أخرى باغتصابها، حسبما أكد متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال المتحدث توني إم، إن إدارة شرطة لوس أنجليس اطلعت على أقوال ضحية محتملة أخرى للاعتداء الجنسي ضمن الادعاءات المماثلة التي تلاحق واينستين.

وحدثت واقعة الاغتصاب المزعومة في 2013.