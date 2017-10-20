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شرطة لوس أنجليس تحقق مع واينستين بعد اتهام جديد بالاغتصاب

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مصراوي Masrawy

شرطة لوس أنجليس تحقق مع واينستين بعد اتهام جديد بالاغتصاب

04:20 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017

شرطة لوس أنجليس تحقق مع واينستين بعد اتهام جديد بالاغتصاب

شرطة لوس أنجليس

لوس أنجليس- (د ب أ):

تحقق إدارة شرطة لوس أنجليس مع منتج هوليوود، هارفي واينستين، بعدما اتهمته امرأة أخرى باغتصابها، حسبما أكد متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال المتحدث توني إم، إن إدارة شرطة لوس أنجليس اطلعت على أقوال ضحية محتملة أخرى للاعتداء الجنسي ضمن الادعاءات المماثلة التي تلاحق واينستين.

وحدثت واقعة الاغتصاب المزعومة في 2013.

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