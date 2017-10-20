تيريزا ماي "لم تقدم مقترحات جديدة" بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "لم تقدم أي مقترحات جديدة" بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وذلك خلال عشاء مع قادة الاتحاد في بروكسل.

وقال روته عن خطاب ألقته ماي في هذا الشأن: "استمعنا إلى بيان قصير".

وتسعى بريطانيا لكسب تنازلات من الدول الـ 27 الأعضاء الباقية بالاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتوقيت المحادثات التجارية.

وقال روته: "لقد قدمت أساسا بعض التفاصيل الإضافية وخلفية، وكان ذلك مفيدا".