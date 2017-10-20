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الأمم المتحدة: 340 ألفا من أطفال الروهينجا في بنجلاديش يعانون من سوء التغذية والمرض

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مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة: 340 ألفا من أطفال الروهينجا في بنجلاديش يعانون من سوء التغذية والمرض

03:46 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017

الأمم المتحدة: 340 ألفا من أطفال الروهينجا في بنجلاديش يعانون من سوء التغذية والمرض

أطفال الروهينجا

جنيف- (د ب أ):

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم الجمعة إن 340 ألفا من أطفال الروهينجا الذين فروا من ميانمار إلى بنجلاديش يعانون من سوء التغذية والمرض والصدمات النفسية.

ويمثل القُصّر 58% من بين 580 ألف مسلم ينتمون لأقلية الروهينجا المسلمة الذين فروا من ولاية راخين في ميانمار منذ أواخر آب/أغسطس.

وفر هؤلاء من حملة يطلقها جيش ميانمار ضد مسلحين من الروهينجا في غرب ميانمار، وسط اتهامات لقوات الأمن باستهداف المدنيين.

وقال سيمون إنجرام، الذي أمضى أسبوعين مع لاجئين في بنجلاديش قبل كتابة تقرير اليونيسف: "إن هؤلاء الأطفال يشعرون بأنهم مُهمَلون" وبلا وسيلة للحصول على الدعم أو المساعدة.

وقال إنجرام للصحفيين في جنيف إن الأطفال وأسرهم لا يملكون سوى الأغطية البلاستيكية التي تؤمنهم من الأمطار التي تحول مخيمات اللاجئين العشوائية إلى بحر من الطين.

وعلى الرغم من أن هيئات الإغاثة توسع عملياتها في بنجلاديش، لا يزال هناك نقص حاد في المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي، مما يزيد من خطر تفشي الأمراض.

وقال التقرير إن خمس الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات يعانون من سوء التغذية الحاد.

واتهم محققون بالأمم المتحدة قوات الأمن في ميانمار بتنفيذ هجمات "منظمة تنظيما جيدا ومنسقة ومنهجية" ضد الروهينجا بهدف دفعهم للخروج من البلاد.

وستعقد الامم المتحدة يوم الاثنين اجتماعا للمانحين في جنيف لجمع 434 مليون دولار كمساعدات للاجئي الروهينجا.

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