ميركل: محادثات "بريكست" تمضي للأمام تدريجيا

بروكسل- (د ب أ):

قالت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل إن بريطانيا أرسلت "إشارات واضحة" خلال محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، التي وصفتها أنها تمضي للأمام تدريجيا، لكنها قالت إن التجارة ستظل خارج نطاق البحث حتى ديسمبر على أقل تقدير.

وقالت ميركل إن دعوة تيريزا ماي للعشاء لم تؤثر في رأيها، لكنها شددت على أنها ملتزمة بالحفاظ على "الروح الطيبة" للمفاوضات.

وقد دعت ماي دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 الأخرى إلى بدء محادثات فيما بينها حول "شراكة اقتصادية وثيقة" مع بريطانيا، غير أن قادة الاتحاد الأوروبي قالوا إنهم يريدون المزيد من التفاصيل من لندن حول الالتزامات المالية وحقوق المواطنين.