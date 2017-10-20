موريتانيا ترفض اعتماد مراسل قناة قطرية لفقدانها للتجرد والمهنية
موريتانيا ترفض اعتماد مراسل قناة قطرية لفقدانها للتجرد والمهنية
02:35 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017
نواكشوط- أ ش أ:
أعلن وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ رفض بلاده اعتماد مراسل قناة الجزيرة القطرية.
وقال وزير الثقافة إن الرفض جاء لأنه لا يتمتع بالحد الأدنى من التجرد والمهنية، موضحا - خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس في نواكشوط اليوم الخميس - أن أي دولة ينبغي أن تراعي في اعتمادها لأي مراسل صحفي مجموعة من المعايير من أبسطها الحد الأدنى من التجرد والمهنية، وعدم سعي المراسل لتحقيق شهرة عبر الهجوم الصارخ على الدولة المعتمد بها.
وأكد المسؤول الموريتاني أن الجهات المختصة "لاحظت أنه لا يتمتع بالحد الأدنى من هذه المبادئ والمتطلبات".
وكانت موريتانيا قد قطعت في السادس من يونيو الماضي علاقاتها مع قطر بسبب تهديد حكام الدوحة للأمن والاستقرار في وطننا العربي.
وكانت موريتانيا قد أكدت أن قطر دأبت على العمل على تقويض المبادئ التي تأسس عليها العمل العربي المشترك، فقد ارتبطت سياساتها في المنطقة بدعم التنظيمات الإرهابية، وترويج الأفكار المتطرفة، وعملت على نشر الفوضى والقلاقل في العديد من البلدان العربية، مما نتج عنه مآسي إنسانية كبيرة في تلك البلدان وفي أوروبا وعبر العالم؛ كما أدى إلى تفكيك مؤسسات دول شقيقة وتدمير بناها التحتية.
واعتبرت موريتانيا أنه في ضوء إصرار دولة قطر على التمادي في هذه السياسات التي تنتهجها، قررت حكومة الموريتانية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.
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