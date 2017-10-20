رئيس الوزراء: التحسن في الأوضاع يبدأ تدريجيًا «من النهاردة» (فيديو)

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قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك عملية تطوير شاملة في مجال الإسكان والمرافق ومشروعات الصرف الصحي والطرق، لافتًا إلى أن قانون المرور الجديد هدفه إعادة الانضباط للشارع المصري، والحفاظ على البنية الأساسية التي تم تطويرها.

وأضاف إسماعيل، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، الخميس، أن ثمار القرارات الاقتصادية لن تستمر لسنوات حتى يتم جنيّها، قائلًا: «من النهاردة هتبدأ الأوضاع في التحسن التدريجي، من وقت اتخاذنا القرارات كان هناك تداعيات وتضخم وارتفاع في الأسعار، ولكن في المرحلة المقبلة ستكون النتائج إيجابية».

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وأكد أن «الاحتياطي النقدي تجاوز 36 مليار دولار، ذلك الرقم الذي لم نتجاوزه قبل الثورة حتى، والآن تجاوزناه، وأصبح الدولار متوفر، وأصبحت هناك استثمارات، وأصبحت هناك نظرة مختلفة للاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية، ويجب أن يكون لدينا قناعة أننا نتحرك للأمام وفي الاتجاه الصحيح».