وزير الصحة يجدد تعيين الدكتور خالد أبو هاشم وكيلا لوزاره الصحة بجنوب سيناء

جنوب سيناء- داليا منير:

أصدر الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، قرارا بتجديد تعيين الدكتور خالد أبو هاشم ، وكيلا لوزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، وسط ترحيب من العاملين بقطاع الصحة في جنوب سيناء.

من جانبه أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن الخدمة الصحية بالمحافظة في تحسن وهناك طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة خلال العام الذي تولى فيه أبو هاشم مسئولية الصحة، مشيدا بمستشفى شرم الشيخ الدولي التي اصبحت تضاهي كبرى المستشفيات العالمية، لافتا إلى أن المستشفى أصبح بها حاليا 8 أجنحة، كما أشاد بمستشفى أبورديس. مطالبا بتفعيل الوحدات الصحية بالقرى والتجمعات البدوية، لكي تستكمل المنظومة الصحية بالمحافظة.