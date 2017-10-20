ضبط سيارة ملاكي بدون رخصة سير بداخلها 6 آلاف قرص مخدر بالأقصر

الأقصر- محمد محروس:

تمكن ضباط إدارة مرور الأقصر، مساء الخميس، من ضبط سيارة ملاكى بدون رخصة سير وبداخلها 6 آلاف قرص من عقار التامول المخدر.

تلقى اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر إخطارا من اللواء ابراهيم مبارك مدير مباحث المديرية بضبط سيارة ملاكى بها 600 شريط من عقار التامول المخدر.

وتبين من التحريات التى أشرف عليها العميد محمد صلاح مدير مرور الأقصر أنه حال تواجد الرائد إبراهيم همام ضابط مرور الأقصر فى كمين القرنة غرب المحافظة اشتبه فى سيارة ملاكى ماركة هيونداى فيرنا موديل ٢٠٠٩ كحلية اللون وتحمل لوحات رقم ٦٨٠٨٢ ملاكى قنا وفور مشاهدة قائدها لرجال المرور قام بإيقاف السيارة والفرار بالزراعات المجاورة وبتفتيش السيارة اكتشف رجال المرور عدم وجود تراخيص يعثروا بدلا من ذلك على ٦٠٠ شريط من عقار التامول المخدر حوالى بقيمة ٦ آلاف قرص .

تحفظت إدارة المرور على السيارة والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4312 إدارى قسم القرنة وإخطار النيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار أحمد عبد المقصود المحامى العام الأول لنيابات الأقصر.