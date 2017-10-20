وزير الدفاع الأمريكي: لا نملك معلومات دقيقة عن مقتل جنودنا في النيجر

واشنطن- أ ش أ:

قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، إن وزارته لا تملك بعد كل المعلومات الدقيقة عن مقتل 3 جنود من القوات الخاصة الأمريكية في النيجر مطلع الشهر الجاري.

وأضاف ماتيس ـ في تصريح نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس ـ أن التحقيق جار حول تلك الواقعة.

ولقي الجنود الأمريكيون مصرعهم في الرابع من شهر أكتوبر الجاري في هجوم على دوريتهم قرب حدود النيجر مع مالي ، وأصيب خلاله إثنان آخران بجروح.