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وزير الدفاع الأمريكي: لا نملك معلومات دقيقة عن مقتل جنودنا في النيجر

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مصراوي Masrawy

وزير الدفاع الأمريكي: لا نملك معلومات دقيقة عن مقتل جنودنا في النيجر

01:44 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017

وزير الدفاع الأمريكي: لا نملك معلومات دقيقة عن مقتل جنودنا في النيجر

واشنطن- أ ش أ:

قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، إن وزارته لا تملك بعد كل المعلومات الدقيقة عن مقتل 3 جنود من القوات الخاصة الأمريكية في النيجر مطلع الشهر الجاري.

وأضاف ماتيس ـ في تصريح نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس ـ أن التحقيق جار حول تلك الواقعة.

ولقي الجنود الأمريكيون مصرعهم في الرابع من شهر أكتوبر الجاري في هجوم على دوريتهم قرب حدود النيجر مع مالي ، وأصيب خلاله إثنان آخران بجروح.

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