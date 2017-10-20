وزير الدفاع الأمريكي: لا نملك معلومات دقيقة عن مقتل جنودنا في النيجر
وزير الدفاع الأمريكي: لا نملك معلومات دقيقة عن مقتل جنودنا في النيجر
01:44 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017
واشنطن- أ ش أ:
قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، إن وزارته لا تملك بعد كل المعلومات الدقيقة عن مقتل 3 جنود من القوات الخاصة الأمريكية في النيجر مطلع الشهر الجاري.
وأضاف ماتيس ـ في تصريح نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس ـ أن التحقيق جار حول تلك الواقعة.
ولقي الجنود الأمريكيون مصرعهم في الرابع من شهر أكتوبر الجاري في هجوم على دوريتهم قرب حدود النيجر مع مالي ، وأصيب خلاله إثنان آخران بجروح.
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