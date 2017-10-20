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المخابرات الألمانية تحذر من جيل جديد من مجندي (داعش)

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مصراوي Masrawy

المخابرات الألمانية تحذر من جيل جديد من مجندي (داعش)

01:42 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017

المخابرات الألمانية تحذر من جيل جديد من مجندي (داعش)

برلين - أ ش أ:

قالت وكالة المخابرات الداخلية الألمانية، إن القصر العائدين من مناطق الحرب في سوريا والعراق قد يصبحون جيلا جديدا من المجندين لصالح تنظيم (داعش) الإرهابي. 

وقالت المخابرات الألمانية ـ في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) أمس الخميس ـ إن أكثر من 950 شخصا من ألمانيا ذهبوا للانضمام لداعش في سوريا والعراق، مشيرة إلى أن 20 في المائة منهم نساء وخمسة في المائة من القصر.

وأكد مدير المخابرات هانز جورج ماسن، أن على ألمانيا أن تستعد لخطر انتشار التطرف بين الأطفال، لافتا إلى أن الخطر المتمثل في عودة الأطفال الذين خالطوا الإرهابيين وتلقوا تعليما منهم من مناطق الحرب إلى ألمانيا قد يسمح ذلك بنشأة جيل جديد من الإرهابيين في البلاد.

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