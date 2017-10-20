رئيس الوزراء: مصر تتحول من دولة عادية لأخرى لها قوة ومقدرات (فيديو)

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قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن «الهدف من وراء زيادة تسليح الجيش، هو أن مصر القوية يجب أن تكون قوية في كل المجالات.. قوية في اقتصادها وبنيانها الاجتماعي وقواتها المسلحة».

أضاف إسماعيل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، الخميس، «نتحدث عن دولة قوية ولها قدرة على إحداث التغيير في مستقبلها وللمنطقة، إذا فنحن نتحدث عن دولة قوية في كل شيء».

وحول شائعات مرضه؛ أكد: «الحمد لله أؤدي عملي على أكمل وجه، وأدعو الله أن يوفقني أن أُكمل دوري، وأن أُحقق كل ما يمكن أن نحققه لمصر في المرحلة الحالية.. أنا أتواجد في مكتبي، وإن شاء الله ربنا يوفق مصر وكل شيء يبقى ممتاز».

تابع: «هذه الفترة تشهد تحولًا هامًا للغاية، وهو تحول مصر من دولة عادية لدولة أخرى لها قوة ومقدرات».

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد اليوم الخميس، الاحتفال بالعيد الخمسين للقوات البحرية، كما شهد الرئيس فعاليات المناورة البحرية «ذات الصواري 2017»، والتي تشارك فيها عشرات القطع البحرية من مختلف الطرازات، وعناصر من الوحدات الخاصة البحرية وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات.

وافتتح الرئيس، مجمع المحاكاة بقاعدة الإسكندرية البحرية، الذي يستخدم في تدريب أفراد القوات البحرية على جميع الخطط البحرية قبل تطبيقها على أرض الواقع.

وكان العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أعلن الأربعاء، وصول إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، الفرقاطة المصرية فرنسية الصنع «الفاتح»، من طراز «جوويند»، والغواصة «42»، من طراز «209 / 1400»، بعد إتمام إجراءات الاستلام بميناءي لوريون الفرنسي وكايل بألمانيا، في رحلة عودة إلى مصر استغرقت عدة أيام.