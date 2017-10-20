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حسام غالي يتسبب في تعثر النصر أمام «أحد».. والجماهير تهاجمه

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حسام غالي يتسبب في تعثر النصر أمام «أحد».. والجماهير تهاجمه حسام غالي يتسبب في تعثر النصر أمام «أحد».. والجماهير تهاجمه

التحرير

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 تسبب حسام غالي لاعب النصر السعودي في تعادل فريقه أمام أحد الصاعد حديثاً إلى الدوري السعودي للمحترفين، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، فى إطار منافسات الأسبوع السابع من المسابقة.

 
وبدأ النصر السعودي المباراة امام أحد بتشكيل مكون من : "وليد عبد الله - خالد الغامدي - عمر هوساوي - برونو - سعد لكرو - النجدي - حسام غالي - فهد - فوزير - ليناردو - جيبور".
 
وشارك حسام غالي من بداية المباراة مع فريقه، وظهر بمستوى سئ، وتسبب فى الهدف الأول الذي أحرزه فريق أُحد فى الدقيقة 26 من زمن اللقاء بعدما فقد الكرة على حدود منطقة جزاء النصر ونجح أيمن فتينى لاعب فريق أُحد من إحرازها في الشباك.
 
 
وإستمر الأداء السيئ من لاعبي النصر خلال الشوط الأول قبل أن يُطلق الحكم محمد الهويش صافرة نهاية الشوط بتقدم فريق أحد الصاعد حديثاً إلى الدوري السعودي بهدف نظيف على فريق النصر.
 
وبعد بداية الشوط الثاني بـ4 دقائق نجح اللاعب كاروليس أندريا من إحراز الهدف الثاني لفريق أحد، ليزيد من الضغط على لاعبي النصر، وإستمر فريق النصر بعد ذلك من الضغط على دفاعات أحد من أجل تسجيل الهدف الأول، وعند الدقيقة 70 أحرز اللاعب محمد السهلاوي هدف تقليص الفارق لنادي النصر، قبل أن يعود زميله ليوناردو رودريجيز، ويحرز هدف التعادل للنصر فى الدقيقة 85 لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق.
 
وبعد المبارة مباشرة شنت جماهير فريق النصر هجومًا حاداً على حسام غالي لاعب الفريق بعدما تسبب في الهدف الأول الذي سكن مرمى فريقه.
 
وبتلك النتيجة يرفع فريق النصر رصيده عند النقطة الـ13 فى المركز الثالث، بينما رفع أحد رصيده إلى النقطة الـ5 فى المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

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