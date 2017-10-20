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نائبة لـ وزير التعليم: غلق المدارس اليابانية "تخبط" واضح

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مصراوي Masrawy

نائبة لـ وزير التعليم: غلق المدارس اليابانية "تخبط" واضح

12:35 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017

النائبة منى عبدالعاطي عضو لجنة التعليم بمجلس النوا

(مصراوي):

أبدت النائبة منى عبدالعاطي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، استياءها من قرار تأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية لأجل غير مسمى.

وأكدت منى، في تصريح خاص لـ"مصراوى" أن القرار لو دل على شيء فهو "التخبط" الواضح من جانب ممثلة في وزير التعليم الحالي، وقالت إنه أساء للتجربة قبل أن تبدأ، وأنه كان عليه التأكد تماما من مدى جاهزيتها قبل الانطلاق وليس العكس.

ووصفت النائبة، القرار بـ"المفاجئة المدوية" التي حتما ستتسبب في صدمة أولياء أمور طلاب تم قبولهم بالفعل، مشيرة إلى أنه كان يجب التسهيل على الناس وليس العكس، وأن وزارة التعليم كان حري بها اتخاذ ترتيباتها الاستباقية واستعداداتها كاملة قبل الإعلان عن قبول الأوراق.

وأشارت النائبة إلى احتمالية استدعاء وزير التعليم إلى البرلمان، لمناقشته من جانب أعضاء اللجنة، وفهم أبعاد القرار الجديد، وكيفية تدراك الأمور مستقبلًا.

وكان وزير التعليم الدكتور طارق شوقى أعلن الخميس، تأجيل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية إلى أجل غير مسمى، حتى يتم تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح بعمل قواعد جديدة لاختيار تلاميذ تلك المدارس والمعلمين.

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مصراوي Masrawy

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