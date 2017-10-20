فوز المحافظين في النمسا في الانتخابات البرلمانية رسميًا

فيينا - (د ب أ)

فاز حزب الشعب النمساوي المحافظ بقيادة وزير الخارجية سيباستيان كورتس في الانتخابات البرلمانية بنسبة 5.31 بالمئة من الأصوات، حسبما أكدت وزارة الداخلية مساء اليوم الخميس مع إعلان النتيجة النهائية.

ومع زيادة أصواته بنسبة 5.7 بالمئة، تفوق حزب الشعب على الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات التي أجريت يوم الأحد الماضي ليصبح أقوى الأحزاب في الغرفة الأدنى(مجلس النواب) بالبرلمان.

وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 9.26 بالمئة من الأصوات حيث لم تتغير نتيجته تقريبا عن النسبة التي حققها في انتخابات 2013، بينما حصل حزب الحرية اليميني المتطرف على 26 بالمئة من الأصوات، بزيادة بلغت 5.5 بالمئة عن نسبته في الانتخابات الماضية.

وحصل حزب الليبراليين الجدد وحزب قائمة بيلتس اليساري في البرلمان على 3.5 بالمئة و4.4 بالمئة على الترتيب.