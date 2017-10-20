حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قررت الحكومة التونسية إعفاء العرب المقيمين بالخليج من التأشيرات، وأقر البرلمان اللبناني أول موازنة في البلاد منذ 12 عامًا، بينما حظرت مقاطعة كيبيك الكندية ارتداء النقاب في الإدارات والخدمات العامة، ووجهت محكمة باكستانية اتهامًا رسميًا لرئيس الوزراء الأسبق نواز شريف بالفساد.

1 - تونس تعفي العرب المقيمين بالخليج من "التأشيرة" لتنشيط السياحة

سياح يحملون العلم التونسي على شواطئ سوسة (أرشيفية)

أعلنت تونس عن قرارها اعفاء المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من اجراءات الحصول على تأشيرات دخول للأراضي التونسية في مسعى لجلب السياح العرب.

وأعلنت وزيرة السياحة سلمى اللومي عن اجراءات لتيسير قدوم السياح العرب، ولا سيما المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، بمناسبة احتضان تونس للمنتدى العربي للاستثمار السياحي.

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2- مجلس النواب اللبناني يقر أول موازنة منذ 12 عامًا

مبنى مجلس النواب اللبناني (أرشيفية)

أقرّ مجلس النواب اللبناني موازنة العام الحالي 2017 عبر التصويت، للمرة الأولى منذ 12 عاما. وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أن مجلس النواب أقرّ موازنة العام 2017، عبر التصويت بالمناداة، بأكثرية 61 صوتاً ومعارضة 4 أصوات وامتناع 8 نواب عن التصويت.

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3- برلمان كيبيك الكندية يحظر النقاب

منتقبة في برلين (أ ف ب)

أقرّ برلمان مقاطعة كيبيك الكندية قانونا مثيرا للجدل يمنع من يطلب خدمة عامة او يوفّرها من تغطية وجهه، في اجراء يستهدف تحديدا حظر ارتداء النقاب او البرقع الاسلاميين في الادارات والخدمات العامة.

والقانون الجديد وعنوانه "الحياد الديني لمقاطعة كيبيك" يسري على موظفي الادارات الرسمية من اقليمية وبلدية، كما يسري على المواطنين الذين يقصدون هذه الادارات او يستخدمون خدمات توفرها.

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4- مقتل 64 من القوى الأمنية في هجمات في خمسة أقاليم بأفغانستان

قوات الأمن في أفغانستان (أرشيفية)

قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 64 من القوى الأمنية قتلوا في هجمات شنتها حركة طالبان في أقاليم قندهار ونمروز وغزني وبلخ وفرح الأفغانية خلال الـ24 ساعة الماضية. وقد قتل 43 جنديا أفغانيا في هجوم استهدف قاعدة عسكرية في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان.

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5- محكمة باكستانية تتهم رئيس الوزراء السابق نواز شريف رسميا بالفساد

رئيس الوزراء باكستان الأسبق نواز شريف (أرشيفية)

وجهت محكمة باكستانية لمكافحة الكسب غير المشروع، اتهامات رسمية لرئيس الوزراء السابق نواز شريف وابنته وصهره بالفساد. وجاءت لائحة الاتهام بعد تحقيق في ادعاءات أثارتها وثائق بنما التي تم تسريبها العام الماضي. وقام القاضي محمد بشير بتلاوة الاتهامات ضد شريف في ثلاث قضايا خلال جلسة عقدت في إسلام آباد.

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