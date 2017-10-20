رئيس الوزراء: قواتنا المسلحة تُشعرني بالفخر (فيديو)

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قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنه «كمواطن مصري يشعر بالفخر تجاه التطوير الذي يحدث للقوات المسلحة في فترة زمنية محدودة، وبعد طول فترة زمنية لم يحدث فيها هذا التطوير بهذا المستوى وهذه القدرة».

أضاف إسماعيل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، الخميس، «أنا شخصيًا فخور جدًا بتطور قدراتنا العسكرية، وهذا لا يحدث فقط في قواتنا البحرية، ولكن بكل قواتنا المسلحة».

تابع رئيس الوزراء: «علينا كلنا كمصريين أن نكون فخورين بقواتنا المسلحة وما يحدث فيها».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد اليوم الخميس، الاحتفال بالعيد الخمسين للقوات البحرية، كما شهد الرئيس فعاليات المناورة البحرية «ذات الصواري 2017»، والتي تشارك فيها عشرات القطع البحرية من مختلف الطرازات، وعناصر من الوحدات الخاصة البحرية وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات.

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وافتتح الرئيس، مجمع المحاكاة بقاعدة الإسكندرية البحرية، الذي يستخدم في تدريب أفراد القوات البحرية على جميع الخطط البحرية قبل تطبيقها على أرض الواقع.

وكان العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أعلن أمس الأربعاء، وصول إلى قاعدة الإسكندريةالبحرية، الفرقاطة المصرية فرنسية الصنع «الفاتح»، من طراز «جوويند»، والغواصة «42»، من طراز «209 / 1400»، بعد إتمام إجراءات الاستلام بميناءي لوريون الفرنسي وكايل بألمانيا، في رحلة عودة إلى مصر استغرقت عدة أيام.