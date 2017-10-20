برلمانية عن «رخصة الإنجاب»: غير دستوري (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إن مقترح مشروع قانون «رخصة الإنجاب»، والذي يقضي بحرمان الطفل الثالث لكل أسرة من التعليم والخدمات الطبية من أجل إجبار الأسر على تنظيم النسل، غير منطقي على الإطلاق، حيث أن هناك وسائل كثيرة من الممكن العمل بها من أجل تنظيم الأسر.

أضافت ثابت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا القاهرة»، عبر فضائية «القاهرة والناس»، أنه سيتم عمل دعاية على الشاشات من أجل خفض معدل الإنجاب، وكذلك العمل على فتح فروع لمركز تنظيم الأسرة، مستكملةً: «الناس مش مستحملة نقوم نعاقبهم؟ المواطن بيعاني من الظروف نيجي نقوله كمان ابنك الثالث مش هيتعلم ولا مش هنعالجه؟».

أكدت عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب مع رفع المعاناة على المواطنين، ولكن هذا المقترح يُزيد من معاناتهم، ومخالف للدستور، مشيرةً إلى أنه يجب وضع حافز إيجابي لكل من يكتفي بإنجاب طفلين فقط، ويتم سحب الحافز منه إذا انجب الطفل الثالث.

شاهد أيضا

وكان زيدان القنائى، المتحدث باسم منظمة العدل والتنمية، طرح مقترح مشروع قانون «رخصة الإنجاب»، مشيرًا إلى أنه لا يخالف الشريعة الإسلامية، فيما تحفظ رؤوساء اللجان النوعية المختصة بالبرلمان على الاقتراح، حيث أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الحديث عن تشريع لإصدار «رخصة إنجاب» غير صحيح بالمرة، واصفًا إياه بـ«الكلام الفارغ».