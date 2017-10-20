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هاني رمزي يكشف حقيقة استقالته من تدريب الاتحاد

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هاني رمزي يكشف حقيقة استقالته من تدريب الاتحاد هاني رمزي يكشف حقيقة استقالته من تدريب الاتحاد

التحرير

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 قال هاني رمزي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري أنه فريقه خاض لقاء اليوم أمام الإنتاج الحربي بزيادة عددية في الهجوم من أحل السيطرة على اللقاء منذ البداية وأحراز هدفًا مبكرًا لحسم المباراة إلا أن الأداء لم يكن كما توقع.

وأوضح رمزي خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء أن الشوط الثاني في اللقاء شهد تحسنا في الآداء أسفر عن تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 50 عن طريق محمد بازوكا.

وأكد المدير الفني للاتحاد إن فريقه اندفع هجوميا بشكل عشوائي عقب هدف التعادل الذي أحرزه السيد الشبراوي لاعب الإنتاج الحربي وهو ما تسبب في خطورة كبيرة على مرمى فريقه.

وشدد رمزي على أن الآداء العام للاتحاد السكندري خلال اللقاء كان سيئًا مؤكدًا أنه لن يلوم اللاعبين بل يولم نفسه على بدء اللقاء بتشكيل خاطئ.

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وعن استقالته من تدريب الاتحاد أكد هاني رمزي أنه مستمر في منصبه وكل مايتردد في هذا الأمر مجرد شائعات لن يلتفت إليها لأنه ليس من المدربين الذين يستسلمون بسهولة.

 تعادل فريقي الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي إيجابيًا 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة يتقاسم الفريقين نقاط المباراة ليصبح رصيد فريق الاتحاد السكندري لــ 7 نقاط في المركز العاشر من جدول ترتيب المسابقة بينما يصبح رصيد فريق الإنتاجل الحربي لــ 9 نقاط في المركز السادس.

 

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التحرير

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