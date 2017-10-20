صورة وخبر: الروهينجا.. عنف لم يرحم الأيتام

طفلة في مخيم لجوء (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

لا تقتصر أزمة مسلمي الروهينجا على جراح الجسد أو آلاف النفس عند فراق الوطن؛ لأن العنف الذي يواجهونه لا يوقر كبيرًا ولا يرحم صغيرًا أصبح يتيما بين سندان العنف ومطرقة النزوح.

في أقل من شهرين تسبب العنف الذي يقوم به جيش ميانمار ضد مسلمي الروهينجا إلى أكثر من نصف مليون شخص، وفقًا لتقارير منظمة "اليونيسيف" التابعة للأمم المتحدة التي أشارت إلى أن هذا العدد يضم 15 ألف طفل يتيم.

ويواجه مسلمي الروهينجا في ولاية راخين الاضطهاد من قبل الحكومة التي تعتبرهم مهاجرين غير شرعيين وترفض منحهم الحق في الحصول على الجنسية.

ويفر مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش المجاورة التي أقامت لهم مخيمات تضم مئات الآلاف.

وفي إحدى تلك المخيمات رصد مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة إحدى الأطفال الذين تحولوا إلى نازحين بسبب أعمال عنف لم ترحم ضعفهم أو صغر سنهم.