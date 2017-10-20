أخبار عاجلة

التصريح بدفن شابين توفيا باستنشاق الغاز في شاليه بالسخنة -
نقيب "صيادلة أسيوط" يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
كينيا: مقتل 3 في اشتباكات بين الشرطة ومقاطعين للانتخابات -
الجيش السوري يمهد لهجوم على اخر معاقل داعش -
حاربت العنف ولفتت الأنظار في «الحساب يجمع».. 8 معلومات عن رنا خليل -
أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش -
وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للتوظيف بأسوان السبت المقبل -
الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

صورة وخبر: الروهينجا.. عنف لم يرحم الأيتام

Google+ Print

مصراوي Masrawy

صورة وخبر: الروهينجا.. عنف لم يرحم الأيتام

12:01 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017

صورة وخبر: الروهينجا.. عنف لم يرحم الأيتام

طفلة في مخيم لجوء (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

لا تقتصر أزمة مسلمي الروهينجا على جراح الجسد أو آلاف النفس عند فراق الوطن؛ لأن العنف الذي يواجهونه لا يوقر كبيرًا ولا يرحم صغيرًا أصبح يتيما بين سندان العنف ومطرقة النزوح.

في أقل من شهرين تسبب العنف الذي يقوم به جيش ميانمار ضد مسلمي الروهينجا إلى أكثر من نصف مليون شخص، وفقًا لتقارير منظمة "اليونيسيف" التابعة للأمم المتحدة التي أشارت إلى أن هذا العدد يضم 15 ألف طفل يتيم.

ويواجه مسلمي الروهينجا في ولاية راخين الاضطهاد من قبل التي تعتبرهم مهاجرين غير شرعيين وترفض منحهم الحق في الحصول على الجنسية.

ويفر مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش المجاورة التي أقامت لهم مخيمات تضم مئات الآلاف.

وفي إحدى تلك المخيمات رصد مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة إحدى الأطفال الذين تحولوا إلى نازحين بسبب أعمال عنف لم ترحم ضعفهم أو صغر سنهم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اليونيسيف: العنف ضد "مسلمي الروهينجا" أفرز 15 ألف طفلًا من الأيتام

    أخبار

  • نشطاء بريطانيون: جيش ميانمار يستخدم سياسة "التجويع" ضد مسلمي الروهينجا

    أخبار

  • جامعة اكسفورد تزيل صورة زعيمة ميانمار من مدخل إحدى كلياتها

    أخبار

  • الأمم المتحدة: الإرهاب يحرم 3 ملايين طفل نيجيري من التعليم

    أخبار

إعلان

de9c3ff610.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي