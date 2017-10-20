لافتتاحها في العيد القومي.. محافظ السويس يتفقد مشروعات تنموية وخدمية
لافتتاحها في العيد القومي.. محافظ السويس يتفقد مشروعات تنموية وخدمية
12:01 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017
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السويس - حسام صالح:
تفقد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، اليوم الخميس، مشروعات تنموية وخدمية، والتي من المقرر افتتاحها في احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ44.
ومن أبرز المشروعات التي سيجري افتتاحها والمدرجة ضمن برنامج الاحتفالات، محطة رفع صرف صحي لقرى فريد، وطحيمر والجوهري، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية جنيفة وكبريت بحي الجناين، ومحطة مياه الشرب بغرب النفق التي ستغذي قري شباب الخريجين والسلام.
وتابع حامد، الطرق التي سيتم تطويرها ووضع حجر الأساس لها، ومنها طريق السويس الإسماعيلية بطول 35 كم، وعدد 2 كوبري على نفس الطريق أمام ميدان الشهيد حسني عويس بمنطقة النفق للقادمين من طريق القاهرة النفق وطريق السويس _ الإسماعيلية.
وشاهد المحافظ، أعمال التطوير بمركز شباب السلام بحي فيصل بمرافقة مسئولي مديرية الشباب والرياضة ورئيس مركز شباب السلام.
وقال حامد، إنه سيجري وضع حجر الأساس لعدد 9 محطات رفع ومحطة معالجة صرف صحي رئيسية لتوصيل الصرف الصحي لعدد 18 قرية بالقطاع الريفي، وقرى شباب الخريجين الخمس بحي فيصل.
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