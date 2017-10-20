10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار إنه لا أحد له القدرة على إجبار الحركة على نزع سلاحها، وأعلن مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية مايك بومبيو، أنه سيتم نشر وثائق تؤكد تعاون إيران في بعض الحالات مع تنظيم القاعدة الإرهابي، وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، من أن روسيا سترد بالمثل على الفور إذا انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى.

1- السنوار: لا أحد يستطيع انتزاع اعتراف حماس باسرائيل أو نزع سلاحها

رئيس حركة المقاومة الاسلامية حماس يحيى السنوار - أرشيفية

قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار إنه لا أحد له القدرة على إجبار الحركة على نزع سلاحها أو الاعتراف بإسرائيل.

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2- أمين عام "الناتو": تحرير الرقة إنجازًا هامًا في الحرب على الإرهاب

الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج في لندن في 10 مايو 2017 (أ ف ب)

أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، باستعادة مدينة الرقة من تنظيم "داعش". وأضاف: "تحرير الرقة إنجازًا هامًا في الحرب على الإرهاب".

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3- أبو ردينة: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو طريق تحقيق السلام

الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه - أرشيفية

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه، إن الموقف الفلسطيني الساعي لتحقيق السلام العادل والدائم يستند إلى أسس الشرعية الدولية، وقرارات المجتمع الدولي. وأضاف: "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو طريق تحقيق السلام".

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4-- مدير الاستخبارات الأمريكية: سيتم الإفراج عن وثائق تثبت تعامل إيران مع "القاعدة" قريبًا

مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية مايك بومبيو - أرشيفية

أعلن مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية مايك بومبيو، أنه سيتم نشر وثائق تؤكد تعاون إيران في بعض الحالات مع تنظيم القاعدة الإرهابي قريبًا.

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5- لافروف: العملية العسكرية ضد "داعش" في سوريا ستنتهي قريبًا

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في فنلندا في 4 مايو 2017 (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن العملية العسكرية ضد تنظيم داعش الارهابي في سوريا ستنتهي قريبًا.

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6- بوتين: روسيا سترد بالمثل إذا انسحبت أمريكا من معاهدة الأسلحة النووية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هامبورج بألمانيا في 7 يوليو 2017 (أ ف ب)

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، من أن روسيا سترد بالمثل على الفور إذا انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، مؤكدا أن موسكو مستعدة لتطوير أسلحة نووية وغير نووية جديدة ردا على الدول التي تقوم بتطوير تلك الأسلحة.

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7- وزير الداخلية الإيطالي: مقاتلو داعش يمكن أن يهربوا إلى أوروبا

وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي - أرشيفية

حذر وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي من أن خسارة ميليشيا تنظيم الدولة الإرهابي للكثير من المناطق التي كانت تحت سيطرته ربما دفعت مقاتلي التنظيم للفرار إلى أوروبا عبر الطرق التي يسلكها اللاجئون. وأضاف: "الأمر أصبح يختلف كثيرا عن ذي قبل، إنهم (المسلحون) يهربون، لقد انقسموا على أنفسهم وهناك عمليات هروب فردي".

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8- العبادي: حكومة كردستان أوشكت على الإفلاس

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد في 2 أبريل 2017 (أ ف ب)

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن حكومة إقليم كردستان أوشكت على الإفلاس بسبب فساد عدد قليل من المسؤولين وأسرهم، داعيا إياها إلى الاعتراف بسلطة الدستور العراقي.

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9- وزير خارجية ألمانيا: هدف ترامب هو تدمير إنجازات أوباما

وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابريل (يمينًا) ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (يسارًا) في موسكو الخميس (أ ف ب)

وجه وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابريل، انتقادات حادة إلى السياسة الخارجية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب . وأضاف: "هدف ترامب هو تدمير إنجازاته سلفه باراك أوباما".

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10- برزاني: قرار اعتقال نائب رئيس الإقليم سياسي

رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في أربيل في 24 سبتمبر (أ ف ب)

أكد مسعود برزاني، رئيس إقليم كردستان أن قرار اعتقال كوسرت رسول، نائب رئيس الاقليم ونائب السكرتير العام للاتحاد الوطني الكردستاني، هو قرار سياسين وان هذه العقلية هي التي جعلت العيش معهم مستحيلا

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