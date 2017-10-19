أحمد موسى: تخطينا الأيام الصعبة.. الجاي أفضل والله (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان، خلال عهد المعزول محمد مرسي، أحدثت العديد من الكوارث في البلاد، حيث أنهم سرقوا ونهبوا محتويات بعض القصور الملكية، مستكملًا: «أيامهم كانت سودة وسنتهم كانت سودة».

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، من الإسكندرية، عبر فضائية «صدى البلد»، الخميس، «لازم نقف مع بلدنا مهما كان الوضع، والله الجاي أحسن وأفضل، إحنا تخطينا الأيام الصعبة، ومش رايحين للأيام دي تاني».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد اليوم الخميس، الاحتفال بالعيد الخمسين للقوات البحرية، كما شهد الرئيس فعاليات المناورة البحرية «ذات الصواري 2017»، والتي تشارك فيها عشرات القطع البحرية من مختلف الطرازات، وعناصر من الوحدات الخاصة البحرية وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات.

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وافتتح الرئيس، مجمع المحاكاة بقاعدة الإسكندرية البحرية، الذي يستخدم في تدريب أفراد القوات البحرية على جميع الخطط البحرية قبل تطبيقها على أرض الواقع.

وكان العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أعلن أمس الأربعاء، وصول إلى قاعدة الإسكندريةالبحرية، الفرقاطة المصرية فرنسية الصنع «الفاتح»، من طراز «جوويند»، والغواصة «42»، من طراز «209 / 1400»، بعد إتمام إجراءات الاستلام بميناءي لوريون الفرنسي وكايل بألمانيا، في رحلة عودة إلى مصر استغرقت عدة أيام.