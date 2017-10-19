خبير عسكري: البحرية المصرية أقوى 5 مرات من نظيرتها الإسرائيلية

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قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن «البحرية المصرية هي القوة السادسة على مستوى دول العالم بأكمله، بالإضافة إلى أنها أقوى 5 مرات من البحرية الإسرائيلية».

أضاف الشهاوي، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر شاشة «الغد»، أن ما حدث من تطوير في البحرية المصرية يُعد صفحة جديدة تُسطر في تاريخ البحرية المصرية، موضحًا أنّ دولتي ألمانيا وفرنسا يَدعمان بقوة القوات البحرية المصرية.

تابع مستشار كلية القادة والأركان، «البحرية المصرية تَمتلك قوات ردع»، لافتًا إلى أنّ القوات البحرية المصرية تُحارب الإرهاب العابر للحدود وتُؤمن مصالحنا البحرية.

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد اليوم الخميس، الاحتفال بالعيد الخمسين للقوات البحرية، كما شهد الرئيس فعاليات المناورة البحرية «ذات الصواري 2017»، والتي تشارك فيها عشرات القطع البحرية من مختلف الطرازات، وعناصر من الوحدات الخاصة البحرية وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات.

وافتتح الرئيس، مجمع المحاكاة بقاعدة الإسكندرية البحرية، الذي يستخدم في تدريب أفراد القوات البحرية على جميع الخطط البحرية قبل تطبيقها على أرض الواقع.

وكان العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أعلن أمس الأربعاء، وصول إلى قاعدة الإسكندريةالبحرية، الفرقاطة المصرية فرنسية الصنع «الفاتح»، من طراز «جوويند»، والغواصة «42»، من طراز «209 / 1400»، بعد إتمام إجراءات الاستلام بميناءي لوريون الفرنسي وكايل بألمانيا، في رحلة عودة إلى مصر استغرقت عدة أيام.