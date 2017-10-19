تشييع جثمان لاعب منتخب مصر الذي استشهد في سيناء (صور)

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شيع الآلاف من أهالي محافظة الاسماعيلية مساء اليوم جثمان الشهيد مجند إبراهيم محمد ابراهيم، ابن مطقة منشية الشهداء بحي ثان الإسماعيلية، الذي استشهد أثناء تأدية الواجب الوطنى في مدينة العريش بشمال سيناء، وذلك في الهجمات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت عدة كمائن.

والشهيد إبراهيم الشهير بـ"كناشة"، لاعب كرة قدم سبق له اللعب بنادى القناة، ومنتخب مصر للشباب سابقا ونادى أبوصوير .

وقد أقيمت صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد مقابر مدينة المستقبل، وردد الأهالي أثناء تشييعهم الجثمان "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله.. لا إله إلا الله.. الإرهاب عدو الله"، وتم دفن جثمان الشهيد بمقابر الأسرة بالمستقبل.