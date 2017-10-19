الشوباشي: مشايخ الفضائيات حولوا المرأة إلى وعاء جنسي

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قال الكاتبة فريدة الشوباشي، مساء الخميس، إن كل التقارير التي تُصدر عن الغرب حول أوضاع المرأة في مصر، فيها مبالغة وعدم دقة، مشيرةً إلى أنه «أصبح هناك تزمُت شديد للغاية في النظرة إلى المرأة، وكأنها أساس كل بلاوي الدنيا».

أضافت الشوباشي، خلال حوارها ببرنامج «ما وراء الحدث»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه «على الدولة أن تُنحي جانبًا مشايخ الفضائيات الذين ظهروا علينا بثقافات رجعية لا تمُت للواقع بصلة، حولوا المرأة إلى وعاء جنسي فقط في نظر الشباب».

أكدت أن «تجديد الخطاب الديني وزيادة الوعي لدى الشباب بداية القضاء على التحرش وجميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة».

فيما أكدت إيزيس محمود، مدير إدارة التدريب المجلس القومي للمرأة، إن «هناك جهود قوية من الدولة والمجلس للقضاء على ظاهرتي التحرش والعنف ضد المرأة».

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وكانت مؤسسة «طومسون رويترز»، نشرت استطلاع دولي لآراء خبراء حول حظوظ النساء في المدن التي يزيد عدد سكانها على 10 مليون نسمة، وشمل البحث 19 دولة سُئل خبراء منها عن «مدى حماية النساء من العنف الجنسي، ومن العادات الثقافية المؤذية، ومدى وصولهن إلى مستوى جيد من العناية الصحية والتعليم والدخل»، وصنف التقرير القاهرة كأخطر مدينة على النساء، تلتها كراتشي الباكستانية، وكينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ثم العاصمة الهندية نيودلهي، في حين صنفت لندن كأفضل المدن الكبرى بالنسبة للنساء، فيما أعرب المجلس القومي للمرأة في مصر، عن رفضه لما جاء في التقرير.

وكانت الممثلة الأمريكية أليسا ميلانو، أطلقت مؤخرًا حملة بعنوان «me too - وأنا كمان»، وذلك للفت انتباه العالم للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للتحرش أو الاعتداء الجنسي عن طريق تدوينهن على هاشتاج بنفس الاسم.

وبالتزامن مع الحملة، تعرضت سمية العبيدي، الشهيرة بـ«فتاة المول»، لاعتداء من قِبل الشخص الذي سبق وتعدى عليها بالضرب في واقعة المول الشهيرة، ليعود مرة أخرى بعد الإفراج عنه، وينتقم منها بالتعدي عليها بواسطة سلاح أبيض محدثًا، جرح قطعي في وجهها، احتاجت على إثره «50 غُرزة»، ما جعل فتيات يُدشنا هاشتاج «#أنا_سمية».