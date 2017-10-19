مجلس النواب اللبناني يقر أول موازنة منذ 12 عامًا
مجلس النواب اللبناني يقر أول موازنة منذ 12 عامًا
11:17 م الخميس 19 أكتوبر 2017
مجلس النواب اللبناني
بيروت - ( د ب أ)
أقرّ مجلس النواب اللبناني مساء اليوم الخميس موازنة العام الحالي 2017 عبر التصويت، للمرة الأولى منذ 12 عاما.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أن مجلس النواب أقرّ موازنة العام 2017، عبر التصويت بالمناداة، بأكثرية 61 صوتاً ومعارضة 4 أصوات وامتناع 8 نواب عن التصويت.
وجاء إقرار الموازنة بعد 3 أيام من المناقشات نهارا وليلا، تحدث خلالها 35 نائبا،.
ويعود تاريخ آخر موازنة أقرّها مجلس النوّاب إلى عام 2005، نتيجة الخلافات السياسيّة ما أدّى إلى تجميد الموازنات التي أعدّتها الحكومات المتعاقبة، دون عرضها على مجلس النوّاب.
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