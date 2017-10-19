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الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات جديدة على

11:13 م الخميس 19 أكتوبر 2017

الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

كوريا الشمالية

بروكسل - (د ب أ)

هدد الاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية.

وقال بيان صدر مساء اليوم الخميس عن القمة الأوروبية في بروكسل إن الاتحاد يتخذ هذه الإجراءات بالتوافق مع الشركاء الدوليين نتيجة لعملية التسلح النووي الذي تمارسه كوريا الشمالية.

وأضاف البيان أن الاتحاد سيمارس ضغوطا على الدول غير الأعضاء فيه أيضا لتنفذ العقوبات المفروضة على هذه الدولة من جانب الأمم المتحدة بصورة دقيقة.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه أنه لا يعتبر الحل العسكري الذي لوح به الرئيس الأمريكي دونالد هو الحل المناسب للمشكلة.

وأشار البيان إلى أن شبه الجزيرة الكورية يجب إخلاؤها من الأسلحة النووية عبر الطرق السلمية.

وذكر البيان أن من الوارد أن تشمل العقوبات الجديدة إغلاق الموانئ الأوروبية في وجه السفن الكورية الشمالية.

تعتبر الإجراءات العقابية المفروضة على كوريا الشمالية هي الأشد اليوم من نوعها على أي من الدول التي فرضت عليها عقوبات دولية في العالم.

تقرر يوم الاثنين الماضي عدم تصدير أي من منتجات النفط إلى كوريا الشمالية، كما حظر الاستثمار الأجنبي فيها حتى لا تحصل على العملات الصعبة من أي طريق.

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