رئيس تحرير "للعلم": نقدم محتوى متخصص هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط

كتبت- أسماء يحيى:

قالت الدكتورة داليا عبد السلام، رئيس تحرير مجلة للعلم"، إن أهم ما يميز المجلة أنها تنشر مضامين بلغة بسيطة، وتغطي كافة فروع العلوم.

وأضافت "عبد السلام"، في تصريح لمصراوي، الخميس على هامش حفل إطلاق المجلة: "المجلة لا تنشر أي قصص صحفية إلا التي تكون قائمة على دراسات منشورة بدورات علمية، مع ضرورة أن يكون معدل تأثيرها مرتفع".

وتابعت: "نستعين بالأبحاث التي توفرها سبرنجر نيتشر، لأن معدل تأثيرها مرتفع"، مؤكدة أنهم يتواصلون مع جميع المصادر الرئيسة للقصص، مشيرةً إلى عدم وجود أي مجلة متخصصة في مصر والشرق الأوسط باستثناء "مجلة للعلم".

يشار إلى أن بنك المعرفة المصري ودار سبرنجر نيتشر العالمية، نظما اليوم الخميس، حفل الإطلاق الرسمي لمجلة " للعلم"، وهي طبعة عربية مجانية من مجلة "ساينتفك أمريكان"، التي تقدم رؤى وأفكارًا ثاقبة وموثقة وقصصًا صحفية منبثقة من آخر الأخبار وأحدث التطورات فى شتى مجالات العلوم التطبيقية والأساسية والإنسانية، كما تنشر المجلة مقالات رأى للعلماء والمفكرين الأكثر تأثيرًا فى المنطقة العربية.

وتقام الاحتفالية بالشرفة الرئيسية لمتحف الشرطة بقلعة صلاح الدين، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني والتدريب، ولفيف من كبار رجال الدولة وكبار الإعلاميين من بينهم أحمد المسلماني، وعدد من العلماء والشخصيات العامة والمهتمين بالشأن العلمي في مصر.​