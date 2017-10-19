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بالصور.. "كفر الشيخ" تحتفل بالليلة الختامية لمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي

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مصراوي Masrawy

بالصور.. "كفر الشيخ" تحتفل بالليلة الختامية لمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي

11:01 م الخميس 19 أكتوبر 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

احتفلت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، بالليلة الختامية لمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، بمدينة دسوق، وذلك من خلال برنامج مخصص أعدته المديرية، وفق توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأكد الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن برنامج الاحتفال بالليلة الختامية لمولد العارف بالله، يتضمن آيات من الذكر الحكيم، وابتهالات دينية، وكلمة الأوقاف تضمنت سيرة القطب الدسوقي، وحياته، ثم اختُتمت الاحتفالية بآيات من الذكر الحكيم.

وشهد مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، توافد الآلاف من جميع أنحاء الجمهورية، لزيارة ضريح الدسوقي، وسط احتياطات أمنية مشددة، شملت وضع بوابات إلكترونية بمداخل أبواب المسجد وانتشار عناصر الشرطة، بالميدان الإبراهيمي، للتصدي لأي أعمال خارجة، تعكر صفو المحتفلين.

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مصراوي Masrawy

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