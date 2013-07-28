سيدتي نت تساعدكِ في اختيار مجوهرات العيد

المظهر الجميل والمتألق في نهار العيد هو مطلب كل سيدة، وكيف لكِ أن تحصلي عليه بدون بريق المجوهرات !.

نعلم جيدًا صعوبة اختيار المجوهرات المناسبة لإطلالتكِ فيجب أن تأخذي في عين الاعتبار عدة جوانب كاللون والتصميم، وهل هي مناسبة لأزيائكِ أم سيكون مظهرها مبالغًا فيه ومزعجًا.

اخترنا لكِ في هذا الموضوع بعض المجوهرات الذهبيّة التي قد تناسب في لونها وتصميمها إطلالات مختلفة. شاهدي الصور واختاري منها ما يناسبكِ.