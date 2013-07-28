أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

سيدتي نت تساعدكِ في اختيار مجوهرات العيد

Google+ Print
سيدتي نت تساعدكِ في اختيار مجوهرات العيد سيدتي نت تساعدكِ في اختيار مجوهرات العيد

المظهر الجميل والمتألق في نهار العيد هو مطلب كل سيدة، وكيف لكِ أن تحصلي عليه بدون بريق المجوهرات !.
نعلم جيدًا صعوبة اختيار المجوهرات المناسبة لإطلالتكِ فيجب أن تأخذي في عين الاعتبار عدة جوانب كاللون والتصميم، وهل هي مناسبة لأزيائكِ أم سيكون مظهرها مبالغًا فيه ومزعجًا.
اخترنا لكِ في هذا الموضوع بعض المجوهرات الذهبيّة التي قد تناسب في لونها وتصميمها إطلالات مختلفة. شاهدي الصور واختاري منها ما يناسبكِ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي