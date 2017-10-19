استشهاد لاعب منتخب الشباب في عملية إرهابية بسيناء

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استشهد اليوم الخميس، لاعب فريق نادي القناة السابق ومنتخب مصر للشباب إبراهيم كونشا في هجمات إرهابية بسيناء .

وكان إبراهيم كونشا لاعب القناة والذي يبلغ من العمر 28 عامًا قد لعب لمنتخب الشباب وانضم لمعسكرات المنتخب تحت قيادة سكوب في عام 2009 .

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ويعد "كونشا" أحد لاعبي قطاع الناشئين بنادي القناة وتدرج في المراحل السنية المختلفة داخل القطاع إلي أن وصل للفريق الأول لكرة القدم.



وسيطرت حالة من الحزن الشديد على جميع أفراد المنظومة الرياضية بنادي القناة بعد استشهاد لاعب الفريق السابق.



وتقدم كامل أفراد المنظومة الرياضية بنادي القناة بخالص التعازي لأسرة الشهيد الذي فارق الحياة دفاعًا عن الوطن.



وتنتظر محافظة الإسماعيلية وصول جثمان الشهيد إبراهيم الشهير بـ "إبراهيم كونشا" ابن الإسماعيلية، والذي استشهد اليوم في سيناء.



ومن المقرر تشييع جثمانه من مسجد المطافي بحضور السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية والمستشار العسكري، ويدفن في مدافن العائلة بمقابر مدينة المستقبل.



وابتعد إبراهيم كونشا عن كرة القدم خلال الفترة الماضية عندما اللتحق بالقوات المسلحة لأداء وكان مركز خدمته إلا أنه قُتل اليوم الخميس.



ويخيم الحزن على مدينة الإسماعيلية بسبب استشهاد كونشا ابن الإسماعيلية في شمال سيناء.



