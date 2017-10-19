أخبار عاجلة

التصريح بدفن شابين توفيا باستنشاق الغاز في شاليه بالسخنة -
نقيب "صيادلة أسيوط" يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
كينيا: مقتل 3 في اشتباكات بين الشرطة ومقاطعين للانتخابات -
الجيش السوري يمهد لهجوم على اخر معاقل داعش -
حاربت العنف ولفتت الأنظار في «الحساب يجمع».. 8 معلومات عن رنا خليل -
أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش -
وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للتوظيف بأسوان السبت المقبل -
الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

استشهاد لاعب منتخب الشباب في عملية إرهابية بسيناء

Google+ Print
استشهاد لاعب منتخب الشباب في عملية إرهابية بسيناء استشهاد لاعب منتخب الشباب في عملية إرهابية بسيناء

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

 استشهد اليوم الخميس، لاعب فريق نادي القناة السابق ومنتخب للشباب إبراهيم كونشا في هجمات إرهابية بسيناء . 

وكان إبراهيم كونشا لاعب القناة والذي يبلغ من العمر 28 عامًا قد لعب لمنتخب الشباب وانضم لمعسكرات تحت قيادة سكوب في عام 2009 . 

شاهد أيضا

ويعد "كونشا" أحد لاعبي قطاع الناشئين بنادي القناة وتدرج في المراحل السنية المختلفة داخل القطاع إلي أن وصل للفريق الأول لكرة القدم. 
 
وسيطرت حالة من الحزن الشديد على جميع أفراد المنظومة الرياضية بنادي القناة بعد استشهاد لاعب الفريق السابق.
 
وتقدم كامل أفراد المنظومة الرياضية بنادي القناة بخالص التعازي لأسرة الشهيد الذي فارق الحياة دفاعًا عن الوطن.
 
وتنتظر محافظة الإسماعيلية وصول جثمان الشهيد إبراهيم الشهير بـ "إبراهيم كونشا" ابن الإسماعيلية، والذي استشهد اليوم في سيناء. 
 
ومن المقرر تشييع جثمانه من مسجد المطافي بحضور السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية والمستشار العسكري، ويدفن في مدافن العائلة بمقابر مدينة المستقبل.
 
وابتعد إبراهيم كونشا عن كرة القدم خلال الفترة الماضية عندما اللتحق بالقوات المسلحة لأداء وكان مركز خدمته إلا أنه قُتل اليوم الخميس.
 
ويخيم الحزن على مدينة الإسماعيلية بسبب استشهاد كونشا ابن الإسماعيلية في شمال سيناء.


إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"