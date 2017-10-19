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شيكابالا ينقذ الرائد من الهزيمة أمام الشباب بالدوري السعودي (فيديو)

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شيكابالا ينقذ الرائد من الهزيمة أمام الشباب بالدوري السعودي (فيديو) شيكابالا ينقذ الرائد من الهزيمة أمام الشباب بالدوري السعودي (فيديو)

التحرير

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 قاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" المحترف ضمن صفوف الرائد السعودي، فريقه للتعادل أمام الشباب، بهدفين لكل فريق، فى المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب الملك عبدالله، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وبدأ الرائد المباراة بتشكيل مكون من :
فى حراسة المرمي : أحمد الرحيلي.


فى خط الدفاع : مراد الرشيدي - عبدالله قاسم - يحيي المسلم - عبدالله الشامخ.

 
فى خط الوسط : فهد الرشيدي - عبدالعزيز الجمعان - دانييل أمورا - محمود عبدالرازق "شيكابالا".

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فى الهجوم : ويندر لويس - إسماعيلي بانغورا.

 
شارك شيكابالا من بداية المباراة وخرج في الدقيقة 89 بديلاً للاعب عبد الرحمن الشمري، وسجل هدف فريقه الأول في الدقيقة 50، وقدم الفهد الأسمر أداً متميزًا خلال المباراة، حيث صنع أكثر من فرصة للاعبي فريقه بالإضافة إلى تسديده أكثر من كرة شكلت خطورة على مرمى فريق الشباب.
 


وأحرز هدفي الشباب  ناصر الشمراني في الدقيقتين 5، 14، وأحرز هدف التعادل للرائد اللاعب يحيي المسلم في الدقيقة 60 لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق..
  
وبتلك النتيجة يحصد الرائد النقطة الثانية في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الهلال، بينما ارتفع رصيد الشباب إلى 7 نقاط يحتل بهم المركز التاسع.


 

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التحرير

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